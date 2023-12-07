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Дякую кожній українській родині, яка розуміє воєнні й температурні виклики та ощадливо споживає електрику – звернення Президента Володимира Зеленського
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Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністеркою Естонії збереження підтримки України та захист «зернового коридору»

8 грудня 2023 року - 15:24

Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністеркою Естонії збереження підтримки України та захист «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Глава держави розповів очільниці естонського уряду про ранкові спроби Росії завдати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України та наголосив на важливості подальшого посилення української системи ППО. Особливо, за його словами, необхідно зміцнювати протиповітряну оборону у прифронтових містах: Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Херсоні, а також на Одещині – для захисту обласного центру та інфраструктури «зернового коридору».

Володимир Зеленський також поінформував Каю Каллас про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі. Він зазначив, що, попри всі зусилля РФ, після перезапуску альтернативного «зернового коридору» в Чорному морі ним уже пройшло понад 7 млн тонн вантажів.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Зокрема, Глава держави наголосив на необхідності єдності в питанні виділення Україні 50 млрд євро допомоги.

Співрозмовники також відзначили важливість ухвалення рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Президент запевнив, що Україна зі свого боку виконує всі зобов’язання перед Євросоюзом для початку таких переговорів.  

Сторони також обговорили протидію російській дезінформації та співпрацю щодо посилення кібербезпеки.

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