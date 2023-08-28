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29 серпня 2023 року - 15:37

Володимир Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Японії реалізацію Формули миру, безпекові гарантії для України та функціонування «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави подякував за всебічну допомогу з боку Японії, зокрема за підтримку Української формули миру. Президент розповів про наступний раунд консультацій на рівні радників з питань національної безпеки, підготовку Глобального саміту миру та запросив Японію до участі в цих важливих заходах.

Володимир Зеленський високо оцінив Спільну декларацію G7 щодо безпекових гарантій для України, ухвалену під час японського головування в «Групі семи».

«На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах цієї декларації. Ми готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше», – зазначив Глава держави.

Президент також поінформував співрозмовника про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії «зернового коридору» в Чорному морі, зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів.

«Росія і далі використовує продовольство як зброю. Знищує ракетними атаками нашу портову інфраструктуру та сховища зерна. Щодня вбиває мирних людей. Але навіть у цих складних умовах Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої в Японії на початок наступного року.

Президент України та Прем’єр-міністр Японії скоординували кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів.

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