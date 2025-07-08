Володимир Зеленський обговорив із Президентами Єврокомісії та Євроради відбудову України, євроінтеграцію та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував Європейській комісії за оголошення нового пакета підтримки на понад 2 млрд євро в межах Інвестиційної платформи для України. Згодом це дасть змогу мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій у відновлення та реконструкцію країни.

Окремо Президент відзначив створення Європейського флагманського фонду реконструкції України за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Він сприятиме розвитку приватного інвестиційного ринку в Україні.

Детальну увагу під час зустрічі приділили європейській інтеграції України. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Тому вкрай необхідно знайти рішення для розблокування угорського вето.

Сторони також обговорили необхідність термінового затвердження 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що посилить тиск на енергетичний і банківський сектори РФ.