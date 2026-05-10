Володимир Зеленський обговорив із Президентом ОАЕ ситуацію в регіоні Затоки, реалізацію досягнутих домовленостей і спільних проєктів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Глава держави засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ. Президент України наголосив, що треба зробити все необхідне для реального захисту життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення.

«Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за допомогу з поверненням українських людей із російського полону, і Україна розраховує, що ця робота триватиме.

Лідери обговорили спільні проєкти в енергетиці. Володимир Зеленський висловив ОАЕ вдячність за те, що досягнуті домовленості реалізовуються на основі взаємності й Україна також отримує потрібну підтримку, зокрема енергетичну.

Сторони говорили й про інші потенційні проєкти в різних сферах.