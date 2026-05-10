Якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними – звернення Президента

Бажаю здоров'я, шановні українці, українки!

Сьогодні найголовніше – вдячність усім мамам. Дякую вам за турботу, часто доводиться дякувати й за хоробрість, незмінно – за вірність. День матері в Україні – свято справді народне вже, і сподіваємося, що всі українські сини, усі доньки, які мають цю можливість, – сказали сьогодні своїй мамі саме це: дякую. І згадали маму ті, чиї батьки, на жаль, не з нами. Дуже важливий день. Важливо, щоб не забули проявити цю увагу.

Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак – ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій – вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно.

Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії – гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав Президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей.

І ще кілька речей. Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії – далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів – пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. Зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го – саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок. Ми готуємось уже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні. Будуть зустрічі – сьогодні ми з Алексом Стуббом, Президентом Фінляндії, про них говорили і скоординували позиції. Будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО – що б не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів забезпечуємо всім необхідним.

Є окрема тематика, про яку говоримо з американською стороною – саме щодо безпекових питань. І обовʼязково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції, разом з кожним партнером, який може Україну посилити.

Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо всім, хто допомагає!

Слава Україні!