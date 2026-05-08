Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні – звернення Президента
Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні – звернення Президента

8 травня 2026 року - 16:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський та Александр Стубб скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня

10 травня 2026 року - 13:02

У День Європи Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили спільну роботу заради європейської інтеграції України

9 травня 2026 року - 13:59

У Дніпрі Президент відзначив державними нагородами поранених українських воїнів та медиків

8 травня 2026 року - 19:39

Посилення спроможностей для мідлстрайків та збільшення фінансування для бойових батальйонів: Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу

8 травня 2026 року - 19:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок
Робоча поїздка Президента на Олександрівський напрямок

8 травня 2026 року - 14:21

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Александр Стубб скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня

10 травня 2026 року - 13:02

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Володимир Зеленський зазначив: важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці.

Президенти обговорили також стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями. Володимир Зеленський відзначив: відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати.

Версія для друку