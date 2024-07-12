Володимир Зеленський обговорив регіональну співпрацю з губернатором Юти 

Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з губернатором та першою леді Юти Спенсером та Еббі Коксами.

Глава держави подякував за гуманітарну допомогу з боку організацій Юти і зазначив, що для нього важливо особисто висловити вдячність усім американцям, губернаторам та сенаторам за підтримку.

Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту до Сполучених Штатів, зокрема про зустрічі в Конгресі, Білому домі та участь у заходах з нагоди ювілейного саміту НАТО.

«Це був дуже успішний саміт. На ньому йшлося не лише про зброю, протиповітряну оборону, українських дітей, а й про відбудову та житло. І ми вдячні вам за гуманітарну підтримку, зокрема з житлом. У нас в Україні була хороша делегація з Юти, і ми запрошуємо вас наступного разу», – сказав Президент.

Глава держави розповів про успішні приклади патронату держав-партнерів над українськими регіонами та запропонував налагодити регіональні зв’язки між областями України й американськими штатами.

Володимир Зеленський розповів, із якими викликами стикається Україна під час підготовки до навчального року, передав потребу в бомбосховищах для навчальних закладів та лікарень.

Олена Зеленська додала, що восени в Києві відбудеться четвертий Саміт перших леді та джентльменів і запросила першу леді Юти взяти в ньому участь.