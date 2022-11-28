Володимир Зеленський обговорив з амбасадорами United24 подальші кроки з підтримки України, зокрема фандрейзинг на генератори для лікарень

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з амбасадорами ініційованої ним фандрейзингової платформи United24, яка була присвячена подальшому об’єднанню зусиль на підтримку нашої країни та її громадян під час повномасштабної російської агресії.

На зустрічі були присутні амбасадори United24: футболіст Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик та американський астронавт Скотт Келлі, за допомогою відеозв’язку долучилися: українська тенісистка Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер та історик Тімоті Снайдер. У заході також узяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський подякував амбасадорам United24 за те, що вони роблять для України та українців.

«Сьогодні дуже важливо зберігати єдність у світі щодо підтримки України, щоб пройти цей складний період. І я впевнений на сто відсотків, що ми переможемо», – наголосив він.

Президент зазначив, що жахлива війна проти нашої країни триває, і з настанням зими з’явилися нові виклики у зв’язку з терористичними ударами Росії по об’єктах цивільної інфраструктури, насамперед енергетичних. Агресор має намір продовжувати ці атаки.

Учасники зустрічі обговорили запуск фандрейзингу на генератори для лікарень Їх потрібно понад 1000 одиниць. Нині через постійні удари по енергетичній інфраструктурі українські лікарі вимушені оперувати при світлі ліхтариків.

До Дня подяки 24 листопада Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори, записавши відеозвернення. Він переконаний, що ця кампанія неодмінно матиме успіх, особливо завдяки об’єднанню зусиль амбасадорів United24.

27 лютого було записано ролик за участю Андрія Шевченка, Олександра Усика та Скотта Келлі, який демонструє знакові міста Києва в умовах відключення електроенергії.

Андрій Шевченко розповів, що вперше в житті бачив головний стадіон країни – НСК «Олімпійський» – у повній темряві.

«Але після темряви завжди настає світло. Український народ незламний, ми подолаємо всі виклики й переможемо», – переконаний він.

Легендарний астронавт і рекордсмен за часом перебування в космосі Скотт Келлі, який вперше приїхав до України, повідомив, що під час зйомок у лікарні «Охматдит» поспілкувався з українськими дітьми.

«Ці діти були поранені під час російських ракетних атак. Я вражений силою духу цих дітей», – зазначив Скотт Келлі.

Тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами щодо проведення благодійного вечора, однією з ключових цілей якого буде збір на генератори.

Зі свого боку Олександр Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів США. Потім невідомий покупець попросив подарувати цю річ Президентові України.

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі зазначив, що важливим сьогодні є підтримання уваги до України та розуміння того, що на території нашої країни триває повномасштабна війна.

Професор історії Тімоті Снайдер акцентував, що зараз надзвичайно важливо захистити енергетичну систему України. Це розуміє міжнародна аудиторія, про що свідчить відгук на проект «Ловець Шахедів».

«Я наголошую, що сьогодні Україна дає світу набагато більше, ніж ми даємо Україні. Вона є прикладом мужності для всього світу», – зазначив він.