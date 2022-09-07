Володимир Зеленський обговорив з Державним секретарем США подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Глава держави наголосив, що візит Ентоні Блінкена є важливою демонстрацією лідерських позицій США, знаком солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії. Президент відзначив відчутну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету нашої держави. Він наголосив, що допомога, яку отримує Україна, прискорить досягнення головної мети – відновлення територіальної цілісності Української держави.

Володимир Зеленський високо оцінив оголошене 24 серпня Президентом Сполучених Штатів рішення надати Україні грантову підтримку обсягом 6 млрд дол.: пакет безпекової допомоги на 3 млрд дол. та 3 млрд дол. фінансової підтримки через Світовий банк. Глава держави також подякував за схвалений сьогодні на зустрічі в Рамштайні новий пакет оборонної допомоги нашій країні обсягом 675 млн дол. США.

«Ми вдячні за цей сигнал, вдячні за вашу велику підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Дозвольте у вашій присутності подякувати за це адміністрації Президента Байдена, йому особисто, Конгресу Сполучених Штатів Америки», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах. ЗСУ особливо поважають реактивні системи залпового вогню «Хаймарс». Від імені українських військових Глава держави подякував Сполученим Штатам за цю зброю.

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен детально обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Було відзначено важливість офіційного запуску програми ленд-лізу.

Говорячи про повоєнний устрій світу, Президент наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України. За його словами, стабільність у Європі неможлива без таких гарантій.

Він також відзначив високий рівень довіри між лідерами України та США й ефективну роботу наявних двосторонніх переговорних форматів.

«Дуже важливо, що Сполучені Штати Америки з нами. Для нас це гарантія того, що ми зможемо повернути наші землі», – наголосив Глава держави.

Сторони предметно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Володимир Зеленський констатував конструктивну позицію США та особисто Ентоні Блінкена щодо питання демілітаризації ЗАЕС. Він відзначив важливість використання всіх наявних механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети.

Президент високо оцінив економічну та фінансову допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні. Володимир Зеленський висловив сподівання, що США відіграватимуть провідну роль у реалізації Fast Recovery Plan. Це необхідно для підготовки України до зими, відбудови зруйнованих російською армією житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури.

Також було висловлено сподівання на продовження ефективної взаємодії в межах МВФ та Світового банку.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості посилення міжнародного тиску на державу-агресора, яка має бути покарана за злочини, скоєні в Україні. Було відзначено, що Росія вже відчуває економічні наслідки своєї агресії, і її ціна лише зростатиме. Необхідно, щоб на кожному громадянині держави-агресора позначився влив дій його країни. Для цього слід максимально обмежити оформлення віз росіянам до країн демократичного світу, зокрема до США.

Володимир Зеленський висловив переконання, що Росії має бути наданий «почесний» статус держави – спонсора тероризму.

«Усі ми бачили інформацію про передане нам агресором тіло британського волонтера Пола Урі. І жахливі кадри, що свідчать про катування. Це черговий доказ того, що ми маємо справу з державою-терористом», – заявив Президент.

Сторони позитивно відзначили відновлення експорту українського збіжжя, що дає змогу запобігти свідомо спровокованій Росією глобальній продовольчій кризі.

«Світ має не допустити зриву експорту зернових з України», – наголосив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших контактів на високому та найвищому рівнях.

Окремо було обговорено поступ реформ у нашій країні та важливість їх продовження.

Під час зустрічі Президент вручив Ентоні Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.