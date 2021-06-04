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Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації реформу української митниці

5 липня 2021 року - 19:26

Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації реформу української митниці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Всесвітньої митної організації доктором Куніо Мікурією.

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга та Юлія Свириденко, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Президент наголосив, що для України дуже важлива підтримка міжнародних партнерів стосовно проведення реформ.

«Щодо митної реформи, то я не втрачаю надії реформувати українську митницю, і це – один з моїх пріоритетів. Справді, є багато запитань щодо діяльності нашої митниці, сервісу й щодо прозорості митних процедур», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави зауважив, що українська митниця змінюється, покращується наповнення бюджету від її роботи, і це свідчить про те, що деякі процеси стали прозорішими.

Зі свого боку Генеральний секретар Всесвітньої митної організації наголосив на важливості підтримки стабільного процесу реформування української митниці, у якому вже є успіхи.

Володимир Зеленський зазначив, що Всесвітня митна організація, членом якої Україна є з 1992 року, тривалий час допомагає країні в освітніх програмах з підготовки фахівців для митниці. Але, за його словами, Україна хотіла б іще більшої допомоги.

«Ми говоримо про систему підготовки фахівців, технологічних процесів, підтримку щодо забезпечення прозорості роботи митниці», – сказав Президент.

Куніо Мікурія висловив готовність надати експертів Всесвітньої митної організації для методичного супроводу реформи та їхнього залучення до підготовки й підвищення професійного рівня працівників Державної митної служби України.

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