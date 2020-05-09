Володимир Зеленський обговорив з головами ОДА виплату надбавок лікарям

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головами обласних державних адміністрацій, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.

Зокрема, йшлося про те, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Тож багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров’я України. Для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ.

«Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже у найближчі дні.

«Через бюрократичну тяганину ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного та готові співпрацювати для вирішення цього питання», – звернувся Денис Шмигаль до голів ОДА.