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Володимир Зеленський обговорив з керівниками українських телеканалів запуск масштабного освітнього проекту для школярів

21 березня 2020 року - 14:19

Володимир Зеленський обговорив з керівниками українських телеканалів запуск масштабного освітнього проекту для школярів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на національному телебаченні масштабного освітнього проекту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку із запровадженням у країні карантину.

Під час зустрічі Глава держави зазначив, що через обмежувальні заходи, запроваджені в країні з метою недопущення поширення коронавірусу, школярі перейшли на дистанційне навчання. Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітлахів час.

За словами Президента України, формат такого телевізійного проекту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі залишаються вдома через карантин.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

Керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу Президента щодо необхідності виробництва та запуску такого важливого соціального проекту, зважаючи на запровадження в Україні карантину.

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