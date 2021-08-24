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Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю в космічній галузі

31 серпня 2021 року - 19:54

Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю в космічній галузі

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

«Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях – важливий компонент партнерства між Україною та США», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті «Антарес», програмі дослідження Місяця «Артеміда», а також проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Білл Нельсон відзначив мужність і героїзм українців, які вони виявляють з часів Євромайдану та Революції Гідності.

Він також вказав на лідерську роль Володимира Зеленського в сучасних перетвореннях в Україні.

Керівник NASA прийняв запрошення Президента відвідати нашу країну.

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