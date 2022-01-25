Володимир Зеленський обговорив з виконавчим віце-президентом Європейської комісії пріоритетні напрями співпраці та безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Глава держави подякував за фінансову підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема за нову програму макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Володимир Зеленський відзначив, що рішення про виділення цієї допомоги стало вчасним сигналом для фінансових ринків та вже сприяє підтриманню стабільності української економіки.

«Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні – перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні», – наголосив Президент.

Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур.

Володимир Зеленський окремо подякував за фінансування для України, передбачене Економічним та інвестиційним планом Східного партнерства, яке серед іншого буде спрямовано на підтримку малих і середніх підприємств.

Під час обговорення торговельних відносин між Україною та ЄС Глава держави порушив питання якнайшвидшого започаткування офіційних переговорів про надання Україні додаткових торговельних преференцій, які передбачатимуть оновлення чинних тарифів і квот для українських експортерів.

Окремо було відзначено важливість забезпечення належного прогресу в питанні укладення угоди про так званий промисловий безвіз, що відкриє додаткові ринки для вітчизняних промислових виробників.

Володимир Зеленський подякував віце-президенту Єврокомісії за особисту активну позицію на підтримку України в нинішніх непростих умовах.

«Ваш візит у ці складні часи є для нас іще одним знаком беззаперечної підтримки Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України», – наголосив Глава держави.