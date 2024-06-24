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Володимир Зеленський обговорив зі шведською делегацією інвестиції в Україну

25 червня 2024 року - 15:11

Володимир Зеленський обговорив зі шведською делегацією інвестиції в Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом та представниками шведського бізнесу.

Глава держави подякував Швеції, Прем’єр-міністрові та всьому шведському народові за підтримку України й наших кроків до встановлення справедливого миру.

«Вдячні за всі пакети допомоги, за безпекову угоду, яку ми нещодавно підписали між нашими державами під час мого візиту до Стокгольма, а також за участь Швеції в Саміті миру й приєднання до Спільного комюніке. Це дуже важливо», – сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив шведський уряд і бізнес узяти патронат над відбудовою одного з постраждалих регіонів України.

Також обговорили перспективи використання доходів від заморожених російських активів на потреби нашої держави, посилення міжнародного санкційного режиму проти держави-агресорки РФ та надання енергетичної підтримки Україні на тлі російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Окрему увагу приділили перспективам розширення шведського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

«Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники шведських компаній, які присутні в Україні. Цінуємо вашу роботу та запрошуємо інвестувати ще більше, аби створювати нові робочі місця», – зазначив Президент.

Йоган Форссел підтвердив значний інтерес шведського бізнесу до здійснення інвестицій в Україну та наголосив на важливості відкриття цими днями в Києві торговельного представництва Швеції, що сприятиме подальшому виходу шведських компаній на український ринок.

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