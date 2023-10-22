Володимир Зеленський обговорив зі Спадкоємним принцом, Прем'єр-міністром Саудівської Аравії реалізацію Формули миру та ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, Прем'єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Глава держави наголосив на важливості розвитку відносин із Королівством Саудівська Аравія та регіоном Затоки. Співрозмовники обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час їхньої останньої зустрічі, та скоординували майбутні спільні зусилля.

Володимир Зеленський подякував Мухаммаду бін Салману аль Сауду за його особисту роль в організації успішної зустрічі радників з питань національної безпеки у Джидді задля реалізації Формули миру. Президент України запросив представника Королівства Саудівська Аравія стати учасником наступної такої зустрічі на Мальті й відзначив важливість участі Королівства в організації Глобального саміту миру.

Глава держави та Спадкоємний принц, Прем'єр-міністр Королівства Саудівська Аравія обговорили ситуацію на Близькому Сході. Президент України наголосив на необхідності уникнення подальшої ескалації та розростання війни.

«Я вірю, що ми поділяємо погляди на необхідність мирного рішення. Ми готові працювати з партнерами для порятунку життів цивільних», – зазначив Володимир Зеленський.