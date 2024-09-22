Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень

Президент України Володимир Зеленський отримав щорічну відзнаку Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Церемонія нагородження відбулася в Нью-Йорку.

Відзнаку Главі держави вручив лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл.

Цією нагородою вже впродовж 60 років відзначають державних діячів, науковців, митців, письменників, підприємців і громадських лідерів за їхній внесок у розвиток людства.

«Я дякую вам за цю честь. І я хочу, щоб ви знали, що в усьому, чого ми досягли дотепер, а головне, в усьому, чого ми ще можемо досягти – наш народ і наша українська хоробрість, – ви стали частиною цього. Ваша допомога, ваш вибір, ваша рішучість не дадуть втратити свободу», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними в цій війні. Україна має План перемоги, і цей План Глава держави представить США, передусім Джозефу Байдену, Конгресу та обом кандидатам у Президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

«І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням, перемогою свободи без жодних компромісів ціною свободи», – додав він.

The Golden Plate Award вручали також президентам США Джеральду Форду, Джиммі Картеру, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-старшому, Біллу Клінтону, Бараку Обамі, лауреатам Нобелівської та Пулітцерівської премій.