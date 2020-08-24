Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом логістичного центру на Львівщині, який створить дві тисячі робочих місць

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва логістичного центру в регіоні.

Як розповів Главі держави співвласник підприємства Андрій Панас, особливістю цього комплексу є те, що значну його частину становитимуть високотехнологічні середньо- та низькотемпературні склади. Він, зокрема, продемонстрував Володимиру Зеленському холодильний склад і склад сухого зберігання. Тут будується 63 тис. кв. м сучасних сухих складських приміщень та 21 тис. кв. м – холодильних.

Загалом підприємство дасть роботу двом тисячам працівників з конкурентною заробітною платою від 18 тис. грн. Приміщення є першою чергою логістичного центру, і склад є найбільшим на заході України. Якщо будуть побудовані всі черги – може стати найбільшим у країні.

«Це справжня історія успіху. Бізнес, який не боїться вкладати в Україну та створювати щось нове й велике. Дві тисячі робочих місць тут, в Україні, – це великий внесок у те, щоб залишати наших людей вдома, щоб вони не ставали заробітчанами за кордоном», – наголосив Президент після ознайомлення з проектом.

«Ми робимо державний внесок у розвиток інфраструктури, а ви робите приватний внесок фактично в те ж саме – у збільшення можливостей для економічної активності, а отже, для суспільного розвитку», – додав Володимир Зеленський.