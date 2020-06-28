Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом мосту в Запоріжжі

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в обласному центрі.

Запорізький міст – це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, що включають 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков зазначив, що ремонтні роботи на мосту розпочалися у квітні цього року, і, згідно з планом, рух по одній смузі мають запустити вже у 2020-му. Завершити будівництво планують за два роки. Роботи на об'єкті ведуться цілодобово, у будівництві задіяні 350 працівників.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Володимир Зеленський зазначив, що будівництво великого мосту в Запоріжжі є не лише важливим символом для містян. Реалізувавши цей пріоритетний проект, місцева влада зможе продемонструвати спроможність працювати на результат.

«Цей міст, як ми й говорили, ми почали будувати. Згідно з планами команди, з моменту підписання контрактів знадобиться два роки. Я думаю, це швидко. Подивимося. Хочемо дійсно його збудувати», – заявив Глава держави.

Він також зауважив, що мостів в Україні багато, і значна кількість з них потребує ремонту та відновлення, тож на наступний рік у межах «Великого будівництва» буде передбачено окрему програму щодо мостів.

Президент наголосив, що місцеві вибори, які відбудуться восени цього року, стануть можливістю для мешканців Запоріжжя обрати владу, яка має бажання та спроможна досягати змін на краще.

«Потрібно щось робити, якось змінювати дійсність, у якій ми з вами живемо. І я впевнений, що ці зміни прийдуть», – резюмував Володимир Зеленський.