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Володимир Зеленський ознайомився з планом розбудови бази «Схід» ВМС України у Бердянську

11 квітня 2020 року - 18:13

Володимир Зеленський ознайомився з планом розбудови бази «Схід» ВМС України у Бердянську

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в Азовському морі.

Президент також оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві.

«Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенту доповіли, що всі роботи з розбудови заплановані на 2020-2021 рр.

Цьогоріч, зокрема, розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розроблять проектну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.

Наступного року, поміж іншого, побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької та Запорізької областей

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Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, відвідав передові позиції Збройних сил України, 11 квітня 2020 року
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