Володимир Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ «Запоріжжя» й провів нараду щодо ситуації в області

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ «Запоріжжя».

Глава держави вручив ордени та медалі працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Дякую вам за захист нашої держави, всіх нас. За захист наших домівок, територіальної цілісності й життя в Україні. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю великої перемоги, і вона обов'язково буде», – сказав Володимир Зеленський.

Під головуванням Президента відбулася нарада з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області.

Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко поінформував Володимира Зеленського про соціально-економічну ситуацію в регіоні та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Командувач ОУВ «Запоріжжя», генерал-майор Сергій Літвінов доповів про оперативну обстановку й готовність військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Володимир Зеленський також заслухав інформацію від керівництва Служби безпеки та Національної поліції в області.