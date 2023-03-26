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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області
Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

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Володимир Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ «Запоріжжя» й провів нараду щодо ситуації в області

27 березня 2023 року - 15:58

Володимир Зеленський ознайомився з роботою командного пункту ОУВ «Запоріжжя» й провів нараду щодо ситуації в області

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою командного пункту оперативного угруповання військ «Запоріжжя».

Глава держави вручив ордени та медалі працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Дякую вам за захист нашої держави, всіх нас. За захист наших домівок, територіальної цілісності й життя в Україні. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю великої перемоги, і вона обов'язково буде», – сказав Володимир Зеленський.

Під головуванням Президента відбулася нарада з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Запорізької області.

Начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко поінформував Володимира Зеленського про соціально-економічну ситуацію в регіоні та забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Командувач ОУВ «Запоріжжя», генерал-майор Сергій Літвінов доповів про оперативну обстановку й готовність військових частин і підрозділів до виконання завдань за призначенням.

Володимир Зеленський також заслухав інформацію від керівництва Служби безпеки та Національної поліції в області.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

27 березня 2023 року - 16:01
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