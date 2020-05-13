Володимир Зеленський перевірив об'єкти «Великого будівництва» на Чернігівщині

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент Володимир Зеленський відвідав Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Чернігівський ОЦЕМД та МК) Чернігівської облради, де триває реконструкція в межах національної програми «Велике будівництво».

Генеральний директор центру Ігор Даниленко розповів Володимиру Зеленському про заходи, які здійснюються в медзакладі, та ознайомив з роботою центральної оперативної диспетчерської.

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має оперативне диспетчерське управління, яке обробляє близько 450 дзвінків на добу, консультативний телеметричний центр та навчально-тренувальний відділ.

Наразі проводиться реконструкція двоповерхової прибудови під відділення екстреної медичної допомоги, яка здійснюється із застосуванням енергоощадних технологій. Завершення будівельних робіт заплановане на листопад цього року.

Володимир Зеленський поцікавився, чи можливо пришвидшити роботи.

«Якщо можна пришвидшити і здати у вересні-жовтні, то ми були б вдячні. Ви розумієте, час складний, медицина сьогодні як ніколи важлива», – зазначив Глава держави.

У відповідь голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко пообіцяв опрацювати питання та висловив думку, що це цілком можливо.

Очільник Чернігівської ОДА також розповів Президенту про перебіг робіт на інших об’єктах області в межах національної програми «Велике будівництво».

«Чернігів – це туристичне місто, і ми активно працюємо над інфраструктурою», – зазначив Андрій Прокопенко.

За словами голови ОДА, всього в області заплановано зробити по п’ять об'єктів медицини, освіти та спорту, а також відновити мережу автодоріг.

Зокрема, у Корюківській загальноосвітній школі № 1 планується створити новий освітній простір з лабораторним обладнанням у кабінетах хімії та фізики. За словами Андрія Прокопенка, нині учні школи вивчають англійську п’ять разів на тиждень, а надалі планується більш поглиблене вивчення інших предметів, зокрема завдяки сучасному оснащенню школи. У планах і збільшення кількості учнів.

Також очікується відкриття нової школи на 250 учнів у м. Носівці, зведення другого корпусу Прилуцької гімназії № 1 ім. Г. Вороного на 480 учнів. Триває реконструкція дитячих садочків у м. Мені та смт Сосниця, а також школи-інтернату у с. Черешеньки. Будівельні роботи в навчальних закладах планується завершити до вересня поточного року.

Що ж до спортивних об’єктів, то в межах програми «Велике будівництво» здійснюється реконструкція футбольного комплексу «Юність» у Чернігові, який має стати одним із «магнітів» краю. Цьогоріч має завершитися ремонт основної будівлі стадіону, буде створене футбольне поле зі штучним покриттям. Також у 2020 році передбачене завершення реконструкції стадіонів у м. Острі та смт Сосниця.

У межах відновлення шляхів у області передбачений ремонт автодороги Р-83, яка сполучає районні центри та по якій проходять маршрути екстреної медичної допомоги та шкільних автобусів.

«Буде повністю побудована нова дорога, яка зв'яже Чернігів та Прилуки через Ніжин. Вартість цієї дороги – 1,5 млрд грн», – сказав голова ОДА.

«Дуже дякуємо за кошти на державні дороги – таких коштів ніколи не було», – додав він.

Що стосується доріг місцевого значення, то, за словами очільника області, всього будується 46 доріг, з них щодо 22 вже є контракти й почалися роботи, стосовно ще 21 тривають тендерні процедури, три дороги – на етапі експертизи. Всього в Чернігівській області 111 км доріг місцевого значення.

«Бачимо виконання робіт у межах нашого фундаментального проекту «Велике будівництво». Щодо доріг – ми більше будуємо, аніж у будь-які інші роки незалежної України. І дуже цим пишаємось. Ми впевнені, що у 2020 році, згідно з нашим планом, все буде побудоване», – зазначив Володимир Зеленський, спілкуючись зі ЗМІ.

Він наголосив, що на Чернігівщині в межах національної програми «Велике будівництво» передбачено спорудження п’яти садочків, п’яти шкіл та п’яти спортивних об’єктів.

«І якщо ми пообіцяли відремонтувати або повністю побудувати нові школи – бо це питання комфорту для наших дітей та викладачів – я думаю, що ми знайдемо можливості та повністю добудуємо ці об'єкти», – додав Президент.