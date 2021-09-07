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Володимир Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України

11 вересня 2021 року - 17:33

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 466/2021 «Про деякі заходи щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Документ має на меті забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни, сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Починаючи з 2014 року, внаслідок збройної агресії Російської Федерації з’явилася необхідність налагодження ефективної системи соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Цим указом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян, зокрема передбачивши у проекті державного бюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

Зокрема це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:

1) сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення, одержаного під час участі в антитерористичній операції; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманою в результаті участі в АТО;

2) внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії;

3) сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБД на території інших держав;

4) сімей загиблих учасників Революції Гідності, а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; осіб з інвалідністю I-II груп, одержаною внаслідок подій під час Революції Гідності.

Володимир Зеленський акцентував увагу уряду на необхідності затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Також Глава держави доручив Кабінету Міністрів забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №466/2021

Про деякі заходи щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
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