Володимир Зеленський підписав указ, який узгоджує вік призову на військову службу з вимогами українського законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», яким вік призову узгоджується з вимогами Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Цей указ визначає строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2020 році.

Також указ передбачає призов на строкову військову службу осіб, які досягли 18 років, відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Військовослужбовці строкової служби не направляються для проходження служби в район проведення операції Об’єднаних сил і проходять службу виключно на мирній території України.

Водночас, згідно зі статтею 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», на військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 років. Військовослужбовці військової служби за контрактом беруть участь у бойових діях.

Таким чином, цим указом вік осіб, що призиваються на строкову військову службу, зрівнюється з віком осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, відповідно до законодавства.

Реалізація указу Президента України забезпечить своєчасне виконання заходів, пов’язаних з підготовкою, проведенням призову громадян України на строкову військову службу та звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2020 році.