Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2022 рік» № 1928-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2021 року.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2022 рік визначені в сумі 1 трлн 323,9 млрд грн (що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік), видатки – на рівні 1 трлн 499,4 млрд грн (що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік).

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено в розмірі 188,8 млрд грн (3,5% ВВП).

Закон передбачає поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму на 8,2%. Так, для працездатних осіб з 1 січня 2022 року він становитиме 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.

Також у документі передбачено підвищення мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 2022 року до 6700 грн.

Найбільшу увагу у фінансуванні приділено питанням соціального напряму. Зокрема, у сфері охорони здоров'я 157,3 млрд грн передбачено на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, 4,3 млрд грн – на бюджетну програму «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями», 2,6 млрд грн – на проведення вакцинації населення від COVID-19.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам запланована у розмірі 108 млрд грн. На виплату стипендій передбачено 5,1 млрд грн; на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, виплату тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ груп – 66 млрд грн.

На житлові субсидії населенню у державному бюджеті на наступний рік закладено 38,4 млрд грн.

На програму «єПідтримка», у межах якої держава надаватиме допомогу в обсязі 1 тис. грн громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, у держбюджеті на 2022 рік передбачено 3 млрд грн.

Одним з пріоритетів також залишається виконання оборонної та правоохоронної функцій держави. На національну безпеку й оборону передбачено видатки у розмірі 267,2 млрд грн (що на 14,9 млрд грн більше, ніж цьогоріч).

Вагома частка видатків державного бюджету спрямована на інфраструктурну складову. Зокрема, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг державного значення заплановано виділити 42,2 млрд грн; на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 24,6 млрд грн.

На оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень закладено 5,2 млрд грн; на розвиток аеропортів – 3,55 млрд грн; на розвиток міського пасажирського транспорту – 1 млрд грн.

Також передбачена державна підтримка розвитку регіонів, зокрема через Державний фонд регіонального розвитку та низку субвенцій.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

