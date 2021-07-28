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Володимир Зеленський підписав закон, що врегульовує питання заміни житла для осіб з інвалідністю

29 липня 2021 року - 16:44

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю» № 1665-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Документ сприятиме реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Так, закон прописує порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб. Зокрема це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму.

Також можливе надання особі з інвалідністю пристосованого житла, якщо вона передасть помешкання, що їй належить, у власність територіальної громади.

При цьому житло (житлове приміщення), що надається такій особі в результаті заміни, має відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до її потреб.

Порядок заміни житла (житлових приміщень) затверджує Кабінет Міністрів України.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.

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