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Володимир Зеленський підписав закон щодо перебування в Україні робітників іноземних посольств та консульств, які не входять до складу їхнього персоналу

1 березня 2021 року - 15:14

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» № 1182-IX, ухвалений Верховною Радою України третього лютого 2021 року.

Цей документ врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, що працюють за трудовим договором та не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.

Зазначені категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ України. Також МЗС України реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, які проходять стажування або навчальну практику у їхніх посольствах, консульствах і представництвах.

Згідно з законом, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється з дотриманням принципу взаємності.

Вказані особи також зможуть в'їжджати та виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС України працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їхніх сімей.

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