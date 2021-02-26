Володимир Зеленський підписав закон щодо перебування в Україні робітників іноземних посольств та консульств, які не входять до складу їхнього персоналу

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» № 1182-IX, ухвалений Верховною Радою України третього лютого 2021 року.

Цей документ врегульовує правовий статус перебування в Україні приватних домашніх робітників співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, а також осіб, що працюють за трудовим договором та не входять до складу персоналу іноземних посольств і консульських установ.

Зазначені категорії осіб реєструватимуться в Міністерстві закордонних справ України. Також МЗС України реєструватиме направлених іноземними державами або міжнародними організаціями студентів, які проходять стажування або навчальну практику у їхніх посольствах, консульствах і представництвах.

Згідно з законом, реєстрація відповідних категорій осіб здійснюється з дотриманням принципу взаємності.

Вказані особи також зможуть в'їжджати та виїжджати з України за паспортними документами та акредитаційними картками, як це роблять акредитовані в МЗС України працівники диппредставництв, консульств, представництв міжнародних організацій, а також члени їхніх сімей.