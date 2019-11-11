Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками.

Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак – розвитку економіки та зростанню добробуту громадян.