Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо аудиту безпеки автомобільних доріг

13 листопада 2019 року - 19:22

Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

13 листопада 2019 року - 19:06

Антон Кориневич: Наша мета – деокупація Криму та реінтеграція тимчасово окупованих територій

13 листопада 2019 року - 16:53

Проект концепції перехідного правосуддя найближчим часом буде представлений громадськості – перший заступник постійного представника Президента України в АР Крим

13 листопада 2019 року - 14:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

6 листопада 2019 року - 12:48

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

13 листопада 2019 року - 19:06

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками.

Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них.

Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав.

Закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак – розвитку економіки та зростанню добробуту громадян.

Версія для друку