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Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення облаштування та утримання державного кордону

19 листопада 2019 року - 18:05

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» № 232-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 жовтня 2019 року.

Наразі українським законодавством не визначено розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд та інших об’єктів прикордонної інфраструктури для забезпечення дотримання режиму державного кордону. Водночас лінійні розміри інженерно-технічних споруд та характеристики технічних засобів охорони кордону потребують для їхнього розташування на місцевості відведення смуги земельної ділянки завширшки не менше 50 метрів.

Цей закон вносить зміни до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Закону «Про державний кордон України», згідно з якими органам Держприкордонслужби надаються в постійне користування земельні ділянки завширшки 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

Також документ звільняє органи прикордонного відомства від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у зв’язку з облаштуванням державного кордону.

Закон дасть змогу створити належні умови для інженерно-технічного облаштування держкордону України з суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону.

Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

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