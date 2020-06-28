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Володимир Зеленський підтримує висування народного депутата від партії «Слуга Народу» Ірини Верещук для участі у виборах міського голови Києва

16 липня 2020 року - 22:00

Володимир Зеленський підтримує висування народного депутата від партії «Слуга Народу» Ірини Верещук для участі у виборах міського голови Києва

Президент України Володимир Зеленський підтримав висування народного депутата Ірини Верещук для участі у виборах Київського міського голови від партії «Слуга Народу».

«Я дійсно підтримав рішення партії «Слуга народу», і я від себе симпатизую цьому вибору – Ірині Верещук. Тому в нас сьогодні ніхто не буде сперечатися в партії «Слуга Народу», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після засідання фракції партії «Слуга Народу» в Києві.

Президент зауважив, що на внутрішньопартійних праймеріз Ірина Верещук отримала максимальні три бали й буде найкращим кандидатом в очільники столиці.

За його словами, у праймеріз брали участь п’ять претендентів, які тепер допомагатимуть на виборах кандидату від партії «Слуга Народу».

«Вони всі будуть допомагати – ми так домовилися – нашому обраному кандидату. Був виступ по 5-7 хвилин у кожного, дуже стисло, коротко – свої кроки, як людина буде боротися. І найголовніше – яким буде Київ», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що кандидат на посаду Київського міського голови, який переміг на праймеріз «Слуги Народу», проведе розгорнуту презентацію своєї передвиборчої програми.

«Ірина керувала містом. Це теж дуже важливо – людина з великим досвідом і практикою», – додав він.

Глава держави також закликав основних кандидатів на посаду мера Києва провести дебати.

«Саме в напрямку професійних дебатів з точки зору містобудування, інфраструктури, ЖКГ, грошей, мені здається, це буде дуже цікаво – побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером та Іриною Верещук», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, також буде відкрита система визначення кандидатів у депутати від «Слуги Народу» на місцевих виборах.

«Ми не можемо прослідкувати за всією країною, але у нас є принцип, що всі кандидатури проходитимуть перевірку – і від Служби безпеки ми будемо просити допомоги, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів», – повідомив Глава держави.

Зі свого боку Ірина Верещук запросила чинного міського голову столиці Віталія Кличка на дебати. Вона також подякувала Президентові та колегам за довіру.

«Дякую всім, хто вірив, вірить і буде вірити в нас. Вірте в нас, будь ласка, ми переможемо, перемога буде за нами», – зазначила Ірина Верещук.

Голова партії «Слуга Народу», народний депутат Олександр Корнієнко повідомив, що буде напрацьована стратегія на вибори до Київської міської ради.

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