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Володимир Зеленський подякував воїнам бригад, які беруть участь у Курській операції

3 квітня 2025 року - 22:23

Володимир Зеленський подякував воїнам бригад, які беруть участь у Курській операції

На Сумщині Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Командир 36-ї ОБрМП Микита Вітек доповів про оперативну ситуацію на ділянці фронту в Курській області, завдання, які виконує бригада, та наміри російських військ.

Він поінформував про досвід бригади в застосуванні дронів на оптоволокні та співпрацю в межах проєкту «Лінія дронів».

Президент також поспілкувався з командирами підрозділів. Зокрема, ішлося про збільшення держзамовлення для підготовки офіцерів.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медаллю «За військову службу Україні».

«Дякую за те, що робите на сході нашої держави, на Донецькому напрямку, і на Херсонщині. Дякую також вам за захист Сумщини, за цю операцію. Високо цінуємо вашу службу. Бережіть себе, і дякую ще раз за збереження України», – сказав Глава держави.

Командир 82-ї ОДШБр Володимир Гуцул доповів про перебіг бойових дій у смузі оборони його бригади та поінформував про тактику північнокорейських солдатів.

Президент також поспілкувався з командирами рот і батальйонів про те, як можна посприяти розвитку безпілотних систем. Воїни висловили свої пропозиції щодо підготовки військовослужбовців, зокрема збільшення часу для злагодження підрозділів.

Володимир Зеленський подякував захисникам за все, що вони роблять заради України, та відзначив воїнів орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

«Передусім хотів би подякувати вам за все, що ви зробили й робите. Дякую за захист наших сімей і України. Я дуже давно хотів особисто подякувати вам і нагородити. За цей напрямок, за Курську операцію. Хоча, безумовно, і те, що бригада робить на Вовчанському напрямку, теж дуже важливо. Але ця операція зберегла багато-багато життів», – зазначив Глава держави.

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