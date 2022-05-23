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Володимир Зеленський погасив поштову марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!», випущену до Дня морської піхоти України

23 травня 2022 року - 17:30

Володимир Зеленський погасив поштову марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!», випущену до Дня морської піхоти України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у погашенні поштової марки серії «Русскій воєнний корабль…», яку ввела в обіг Укрпошта спеціально до Дня морської піхоти України 23 травня.

У спецпогашенні марок разом з Главою держави взяли участь командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Це поштові марки «Русскій воєнний корабль… Всьо! Смерть ворогам!» для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль… Всьо! Слава нації!» для міжнародних відправлень. Вони будуть випущені загальним накладом 5 млн примірників.

Керівник національного оператора поштового зв’язку нагадав, що 40 днів тому затонув російський ракетний крейсер «Москва», що теж стало гарним приводом для випуску нової марки.

«Такі речі, як ця марка, – це передусім символи, які допомагають нам вірити в нашу перемогу. Що ми неодмінно переможемо в цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є підтвердженням цього. Переконаний, таких символів перемоги в нас буде ще багато», – сказав Володимир Зеленський.

Ігор Смілянський розповів, що марки серії «Русскій воєнний корабль… Всьо!» вперше продаватимуть на світових майданчиках, і частина виручки піде на підтримку захисників України.

За його словами, сьогодні марки погасять в усіх регіонах країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. У Києві відбудеться погашення марок також за АР Крим, міста Севастополь і Херсон.

Поштові марки «Русскій воєнний корабль… Всьо!» реалізовуватимуть у понад 1500 відділеннях Укрпошти. 1,5 млн марок продадуть на українських та міжнародних інтернет-майданчиках. На реалізацію марок буде встановлений ліміт: два маркові аркуші, п'ять конвертів та п'ять карток на одне замовлення.

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