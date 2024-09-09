Володимир Зеленський представив нового очільника Міністерства закордонних справ

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ України новопризначеного очільника відомства Андрія Сибігу.

Глава держави зауважив, що Андрій Сибіга з перших годин повномасштабного вторгнення РФ робить усе можливе, щоб українська дипломатія могла виконувати всі державні завдання.

За його словами, стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Саме так має функціонувати представництво нашої держави за кордоном.

Ще одним пріоритетом Володимир Зеленський назвав збільшення уваги до відносин із країнами – сусідками України.

«Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Розуміємо ситуацію в Угорщині, Словаччині, у Молдові, у Румунії. Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами», – наголосив Глава держави.

Президент також зауважив, що Україну мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено, але потрібно ще більше. Зокрема, він акцентував на посиленні роботи в Латинській Америці, Африці, країнах Азії.

Надважливим питанням є нагальні потреби фронту й забезпечення стійкості всієї держави. Оборонні пакети, які оголошуються, мають постачатися максимально оперативно.

«Наші партнери мають знати кожну нашу потребу й кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном – це має бути напрямками постійної роботи кожного українського дипломата», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру.

«Всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир», – зазначив він.

Андрій Сибіга подякував Президентові за довіру та запевнив, що МЗС працюватиме на результат.

«Визначені пріоритети чітко зрозумілі. Ми їх неухильно, наполегливо забезпечимо – принципово, проактивно, сильно, з новими кадрами, з новими підходами. Там, де потрібно, – дипломатично. Там, де потрібно, – жорстко», – сказав міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга наголосив, що вся робота української дипломатії буде підпорядкована логіці перемоги, досягнення всеохопного справедливого та стійкого миру.

Також безумовним пріоритетом буде інтеграція в НАТО і ЄС.

«І, звичайно, люди. Ми будемо приділяти особливу увагу захисту прав та інтересів людей», – підсумував міністр.