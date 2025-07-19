Володимир Зеленський представив нового очільника Міністерства оборони

Президент Володимир Зеленський представив командам Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля.

Глава держави подякував колишньому міністру оборони Рустему Умєрову, його команді та команді Мінстратегпрому, яке інтегрується в систему Міністерства оборони.

«Я впевнений, що Денис Анатолійович Шмигаль, маючи досвід глави уряду в час війни, цілісне бачення та достатню наполегливість, точно впорається з усіма викликами та може забезпечити повну реалізацію всіх наших важливих завдань», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що одним з основних завдань Міністерства оборони та всіх оборонних виробництв має стати зіставна відповідь на російські удари.

«Вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, інші дрони, які є ефективними. Серед топпріоритетів має бути й відповідна підготовка операторів таких дронів і підтримка всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що мають бути забезпечені потреби армійської авіації, Повітряних сил і всіх підрозділів, які захищають життя в містах і селах. За його словами, важливо збільшити частоту й дальність застосування українських дронів проти російських об’єктів і масштабувати виробництво зброї. Адже кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для українських Сил оборони.

«Люди мають бачити, зокрема, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання – завдяки збільшенню нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50 % за наступні шість місяців», – наголосив Президент.

Він акцентував, що за десять днів міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умєров мають доповісти про результати аудиту угод з партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв та інвестицій.

«Це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройових заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. Потрібен чіткий таймінг виконання», – зауважив Глава держави.

Президент також зазначив, що міністр оборони, міністр закордонних справ та секретар РНБО мають активізувати роботу форматів із партнерами, серед яких – «Рамштайн».

Міністр оборони Денис Шмигаль подякував Володимиру Зеленському за довіру та зазначив, що Міністерство оборони має активізувати роботу за трьома напрямами. Перший – забезпечення військових зброєю, одягом, амуніцією, харчуванням, медичною допомогою та психологічною підтримкою. Другий – виробництво української зброї. Третій – побудова дієвої системи в Міноборони, яка передбачатиме ефективні рішення та персональну відповідальність кожного працівника.

«На фронті повинно бути більше української зброї: дрони, артилерія, ракети, снаряди. Наша оборонна індустрія вироблятиме якнайширшу номенклатуру озброєнь», – зазначив він.

Секретар РНБО Рустем Умєров подякував Президенту за довіру, а також усім, із ким щодня працював у команді, і підсумував основні результати роботи на посаді міністра оборони.

«Майже 40 % потреб фронту забезпечує українська "оборонка", 95 % дронів на фронті – українські, а виробництво боєприпасів та артилерії зросло в три рази. За данською моделлю нам вдалося залучити понад 4 мільярди доларів інвестицій, а обсяг безпекової допомоги у 2025 році сягнув 43 мільярдів доларів», – наголосив Рустем Умєров.

Він зазначив, що продовжить виконувати завдання на іншому безпековому напрямі, і побажав успіху Денису Шмигалю.