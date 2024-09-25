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Володимир Зеленський представив План перемоги Президенту США

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Володимир Зеленський представив План перемоги Президенту США

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і представив йому План перемоги.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за рішучу підтримку та рішення, які допомагають захищати Україну та українців.

«Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Він представив Президенту США План перемоги. Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти Плану й доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

12 жовтня Джозеф Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів. Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться на двосторонньому рівні, щоб проаналізувати прогрес консультацій, а також із міжнародними партнерами, щоб скоординувати додаткову допомогу для України.

Джозеф Байден запевнив, що надасть Україні всю необхідну для перемоги підтримку, та повідомив про рішення збільшити безпекову допомогу.

«По-перше, зараз ми повинні зміцнити позиції України на полі бою, і саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися в межах безпекової допомоги, які були призначені для України, до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. І це посилить позицію України на майбутніх переговорах. По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі», – зазначив Президент США.

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