Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України

План внутрішньої стійкості України складається з десяти пунктів: «Єдність», «Фронт», «Зброя», «Гроші», «Енергетика», «Безпека», «Громади», «Людський капітал», «Культурний суверенітет», «Політика героїв». Президент Володимир Зеленський представив зміст Плану під час виступу у Верховній Раді.

Перший пункт – «Єдність». За словами Глави держави, без єдності не може бути необхідних результатів Плану перемоги.

«Світ може бути іноді глухим до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає, чого хоче, працює об’єднано та вміє досягати своїх цілей», – зазначив Глава держави.

Зокрема, саме завдяки єдності Україна досягла найбільшого рівня близькості з ЄС і НАТО за весь час незалежності. Президент закликав усіх у країні бути найшвидшими в ухваленні та реалізації рішень, необхідних для того, щоб Україна стала найшвидшою у вступі до Євросоюзу.

«Життєво важливим для всіх нас є й право України на членство в НАТО. Україна буде в Альянсі. Буде, якщо ми з вами продовжимо говорити з Альянсом у єдності. Вся Україна як один. Тільки так народам не відмовляють», – додав Володимир Зеленський.

Другий пункт – «Фронт». Він передбачає конкретні заходи для стабілізації фронту, збільшення технологічності Сил оборони України, спрощення процесів і подолання бюрократії в армії.

«Зміна підходів в управлінні людьми у Збройних Силах України, у Національній гвардії України, а також поширення найкращих практик управління, які застосовані в одних підрозділах, на всі інші елементи Сил оборони й безпеки України є центральним завданням оборонної політики нашої держави», – зауважив Президент.

Третій пункт – «Зброя». У ньому йдеться про нарощування власного виробництва гармат та артилерійських снарядів, ракет і дронів у співпраці з партнерами. За словами Володимира Зеленського, українська зброя – це одна з основ незалежності.

«Безумовно, одним лише нарощуванням виробництва ми не можемо обійтися. Нам потрібно випереджати Росію в технологіях. Зараз часто ми шукаємо відповіді на їхні технологічні рішення. На жаль, але вони в них є. Потрібно, щоб вони шукали відповіді на наші технологічні рішення», – наголосив Глава держави.

Четвертий пункт – «Гроші». Йдеться про побудову нової економічної політики, яка базуватиметься на підтримці українського підприємництва, детінізації бізнесу та безпеці його ведення, а також зниженні тиску з боку всіх державних інституцій.

«Саме така економічна політика може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості оборонних потреб України та збереження людського капіталу завдяки тому, що українці зможуть реалізовувати в Україні себе та свої прагнення. Без сильної економіки цього не буде. А сильної економіки не буде без поваги до підприємництва та підприємців», – зазначив Володимир Зеленський.

П’ятий пункт – «Енергетика». Він передбачає захист енергооб’єктів, заходи щодо підвищення енергоефективності та раціонального споживання ресурсів. Також ідеться про створення передумов для того, щоб Україна стала енергетичним хабом.

«Загалом енергетичний пункт Плану стійкості буде деталізований різними додатками – як закритими, так і відкритими, що в сукупності будуть чіткою енергетичною мапою для України на найближчі роки», – наголосив Президент.

Шостий пункт – «Безпека». У ньому йдеться саме про внутрішню безпеку, яка передбачає впровадження нової системи на загальнодержавному рівні: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Він також охоплює заходи щодо укріплення державного кордону, детальну роботу з будівництва та реконструкції укриттів.

«Укріплення державного кордону України, навчання українців цивільного захисту й домедичної допомоги, розгортання системи базової військової підготовки є довготерміновою необхідністю. І це не про страх. А про впевненість і спокій», – зауважив Володимир Зеленський.

Сьомий пункт – «Громади». Він базується на створенні системи максимальної ефективності управління у громадах, особливо тих, які прийняли переселенців та релокований бізнес. Також цей пункт передбачає збільшення міжнародного компонента роботи – співпрацю з країнами, які взяли під патронат окремі регіони чи міста. Крім того, передбачене створення спеціальних податкових умов для громад у прикордонних областях.

«Маємо не забувати й про наші громади, які зараз на тимчасово окупованій території. Ми не забудемо цього. Україні потрібна готовність на всіх рівнях для того, щоб у правильний час та в результаті правильних заходів ми могли відновити контроль над усією своєю територією. І повернути людей» – наголосив Президент.

Восьмий пункт – «Людський капітал». Він містить кілька додатків, які базуються на новій українській політиці щодо відновлення житла, а також національному стандарті безбар’єрності. Окремий додаток присвячений новому підходу до освіти українських дітей, які перебувають за кордоном. Також цей пункт Плану передбачає модернізацію соціальної політики, зокрема системи охорони здоров’я, і розвиток співпраці між державою та церквою.

Крім того, у цьому пункті запропоновані конкретні рішення для збереження людського капіталу: створення інституту множинного громадянства, перезапуск дипломатичної служби, безкоштовне харчування для всіх школярів. Також буде створений спеціальний орган центральної виконавчої влади – Міністерство об’єднання українців, яке займатиметься справами глобальної української спільноти.

«Ми повинні створити всі умови для того, щоб українці – хоч би де вони перебували – справді могли відчувати себе українцями, працювати в Україні, з Україною, для України, зберігати справжній і сильний емоційний зв’язок із нашою державою, з усією нашою українською нацією, із її досягненнями, із її завданнями», – зауважив Глава держави.

Дев’ятий пункт – «Культурний суверенітет». Він передбачає створення великої культурної коаліції та, зокрема, реалізацію формату «культурного Рамштайну», розвиток культурної дипломатії для просування українських наративів через культурні та мистецькі проєкти за кордоном. Передбачено також формування календаря заходів для української культури в усіх регіонах світу з метою системної підтримки українського контенту. Крім того, ідеться про створення сучасних культурних просторів, а також оновлення культурної інфраструктури.

«І найочевидніше – цілеспрямоване, системне створення нашого, українського контенту. Такого контенту, який здатен повністю замістити російський контент. Це інвестиції у створення українського культурного продукту для різних соціальних груп, різних вікових категорій. Передусім для наших дітей. І це питання про стійкість, це питання про нашу безпеку зараз і потім. Ми повинні переграти Росію в цьому», – зазначив Володимир Зеленський.

Десятий пункт – «Політика героїв». За словами Президента, саме цей пункт чи не найбільш відповідальний із морального погляду.

Його реалізація має врегулювати перехід із військової служби у статус ветерана. Він містить п’ять спеціальних додатків. Перший – щодо здоров’я та реабілітації ветеранів – передбачає спеціальні умови для захисників. Другий – про завершення підготовчих робіт для запуску програми помічника ветерана. Третій – щодо створення мережі ветеранських просторів у кожному регіоні України. Четвертий – про запровадження програми економічної та соціальної підтримки для ветеранів, зокрема на придбання житла. П’ятий – щодо освітніх ініціатив для ветеранів та їхніх дітей.

«Усе повинно дати інституційну гарантію того, що держава та суспільство завжди поруч із ветераном та його сім’єю. І це потрібно повністю, системно реалізувати», – підкреслив Володимир Зеленський.

Повністю План внутрішньої стійкості України з усіма додатками буде представлений у грудні цього року. За словами Президента, документ фактично стане першою Українською доктриною, яка має провести державу від війни до миру.