Володимир Зеленський: Президент Туреччини й надалі допомагатиме у питанні звільнення незаконно утримуваних українських політв’язнів

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна й Туреччина тісно співпрацюватимуть у межах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму. Глава Української держави також запросив Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана долучитися до проекту «Кримська платформа».

«Для нас надзвичайно важливою є підтримка Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в’язнів – українців та кримських татар», – зазначив Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Туреччини заяви для ЗМІ за результатами двосторонніх переговорів у Стамбулі.

Президент України додав, що на зустрічі з турецьким колегою обговорював ситуацію на Донбасі. Сторони погодилися, що єдиним і правильним шляхом є політико-дипломатичне вирішення кризи та настання сталого миру.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина не визнавала й не визнає анексії Кримського півострова.

«Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки та стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму», – зазначив Президент Туреччини.

Він додав, що Турецька Республіка разом з українським народом та державними органами України продовжуватиме підтримувати кримських татар.

«Зараз триває робота з втілення проектів з будівництва житла для наших братів – кримських татар і побудови в Києві комплексу мечеті. На сьогоднішніх переговорах ми обговорили стан справ щодо цього питання», – зауважив він.

Водночас Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина вітає та підтримує сталий режим припинення вогню, який було оголошено на Донбасі 27 липня.

«Ми готові надавати будь-яку підтримку й допомогу в ім’я збереження стабільності нашого регіону. І таким самим чином буде тривати наша підтримка в тимчасовій спостережній місії ОБСЄ, яку вже дві каденції поспіль очолюють турецькі дипломати», – сказав Президент Туреччини.