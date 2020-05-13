Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області

Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Сьогодні, третього червня, Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту «Велике будівництво» в регіоні.

Також Президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер, 4 червня, Глава держави ознайомиться з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Також запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.