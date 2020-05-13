Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо послаблення карантину
Звернення Президента України щодо послаблення карантину

13 травня 2020 року - 16:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області

3 червня 2020 року - 12:46

Президент створив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні

3 червня 2020 року - 12:15

Керівник Офісу Президента у складі української делегації відвідав з робочим візитом Німеччину

3 червня 2020 року - 12:08

У Берліні Андрій Єрмак обговорив з економічним радником канцлера ФРН двосторонню співпрацю України та Німеччини

2 червня 2020 року - 19:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом України Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дитини «Отчий дім»
Відвідання Президентом України Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дитини «Отчий дім»

1 червня 2020 року - 13:27

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області

3 червня 2020 року - 12:46

Володимир Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою до Хмельницької області

Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Сьогодні, третього червня, Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проекту «Велике будівництво» в регіоні.

Також Президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер, 4 червня, Глава держави ознайомиться з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Також запланована зустріч за участю Президента з питань розвитку туризму.

Версія для друку