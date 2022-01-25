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Володимир Зеленський прийняв комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї

27 січня 2022 року - 11:21

Володимир Зеленський прийняв комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї

Президент України Володимир Зеленський прийняв комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, який відвідав нашу країну з візитом.

Глава держави високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі, передусім схвалення амбітного Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів. Вказаний план передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей шляхом виділення коштів на реалізацію конкретних проектів.

У цьому зв’язку Президент відзначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності, адже у 2022 році наша держава розпочинає програму «Велика термомодернізація», що дасть змогу провести утеплення багатоповерхових будинків, шкіл та лікарень по всій країні.

«Попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проектів. Тож рішення ЄС передбачити майже 2 мільярди євро на реалізацію інвестиційних проектів в Україні є конкретним виявом підтримки від наших європейських партнерів. Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро це є важливим внеском у стабільний розвиток української економіки», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Європейському Союзу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також закликав до збереження єдності усіх держав – членів ЄС у цих непростих умовах.

Окремо під час зустрічі були обговорені конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів.

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