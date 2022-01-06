Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для переговорів з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в Нормандському форматі.

Відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи в межах Нормандського формату.

Президент Володимир Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту «Нормандської четвірки» у грудні 2019 року.

«Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн», – наголосив Глава держави.

Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів «Нормандської четвірки».

Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах Нормандського формату на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

«Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту «Нормандської четвірки». Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання», – заявив Андрій Єрмак.

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн – учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.