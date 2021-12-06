Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки держав

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Боснії і Герцеговини Біляни Гутіч-Бєліци, Республіки Шрі-Ланка Мохамеда Різві Хассена, Домініканської Республіки Франсіско Альберто Карабальйо Нуньєса, Республіки Сенегал Папа Діопа, Нової Зеландії Алани Роуз Хадсон, Грузії Георгія Закарашвілі, Японії Кунінорі Мацуду та Алжирської Народної Демократичної Республіки Джигада Еддін Белькаса.

Звертаючись до новопризначених послів, Глава держави зазначив, що Україна щиро зацікавлена у розширенні кола партнерів, наповненні двосторонніх відносин новими проектами, розвитку партнерства та активізації співпраці на всіх рівнях.

Володимир Зеленський висловив переконання, що завдяки зусиллям дипломатичних представників відкриватимуться нові можливості у відносинах України з її міжнародними партнерами, реалізовуватимуться конкретні взаємовигідні проекти.

Президент наголосив на важливості підтримки України з боку партнерів на міжнародній арені – від голосування за українські резолюції щодо прав людини та мілітаризації Криму в Генеральній Асамблеї ООН, участі у діяльності Кримської платформи до розвитку двосторонньої безпекової співпраці.

У виступі Глава держави зазначив, що свого часу українські військові зробили значний внесок у стабілізацію безпекової ситуації у Боснії і Герцеговині й продовжують це робити зараз.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що робота пані Посла сприятиме активізації діалогу на найвищому рівні, та наголосив, що підтримка Боснії і Герцеговини у питаннях територіальної цілісності України на всіх міжнародних майданчиках є дуже важливою.

Президент України відзначив Демократичну Соціалістичну Республіку Шрі-Ланку як важливого партнера в Південній Азії та наголосив на важливості зміцнення двосторонньої договірно-правової бази, зокрема шляхом укладення відповідних угод про заохочення та взаємний захист інвестицій та про уникнення подвійного оподаткування.

Глава Української держави відзначив великі перспективи для розвитку всебічної і взаємовигідної співпраці з Домініканською Республікою як з одним із ключових торговельних партнерів України в Центральній Америці та Карибському басейні, зокрема в енергетичній, машинобудівній та агропромисловій сферах.

Крім того, Президент наголосив на важливості активізації двосторонніх політичних контактів, а також розширення співпраці у торговельно-економічній, гуманітарній та оборонній сферах з Республікою Сенегал. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова взяти участь у реалізації взаємовигідних інфраструктурних проектів, розвивати предметну співпрацю в енергетиці, промисловості та сільському господарстві.

Глава держави високо оцінив підтримку з боку Нової Зеландії територіальної цілісності та суверенітету України, а також рішення підтримати ініціативу Кримської платформи та приєднатися до спільної декларації її учасників. Було висловлене сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин у сферах торгівлі, інвестицій, туризму та ІТ.

Під час спілкування з Послом Грузії Президент України підкреслив важливість тісної координації у питанні підготовки до саміту Східного партнерства, що відбудеться в Брюсселі 15 грудня цього року, зокрема й у форматі «Асоційованого тріо».

Володимир Зеленський зазначив, що новопризначений Посол Грузії має досвід роботи в Україні, що сприятиме реалізації пріоритетних завдань порядку денного українсько-грузинських відносин.

Глава держави також підкреслив важливість проведення у наступному році першого засідання Стратегічної ради високого рівня.

Вітаючи Посла Японії, Президент відзначив, що Японія є надійним партнером нашої держави на міжнародній арені, з яким ми поділяємо фундаментальні демократичні цінності, та високо оцінив послідовну підтримку з боку цієї країни суверенітету й територіальної цілісності України.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив питанням розвитку економічної співпраці та реалізації важливих інфраструктурних проектів, відзначивши, що українська сторона надає особливого значення спільному з Японією проекту реконструкції Бортницької станції аерації в Києві.

«Цей проект має важливе екологічне й соціальне значення для столиці. Очікуємо, що його практична реалізація розпочнеться вже найближчим часом», – наголосив Глава держави.

Під час спілкування з Послом Алжиру Президент України відзначив зацікавленість нашої держави у розвитку відносин за всіма напрямами, що становлять обопільний інтерес. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на готовності збільшити товарообіг між країнами шляхом нарощення постачання до Алжиру вітчизняної продукції з високою доданою вартістю та на наявності перспектив поглиблення співпраці в енергетиці, освіті й медицині. Окремо було акцентовано на можливості суттєвого збільшення показників експорту української аграрної продукції до АНДР.

Глава Української держави відзначив важливість активізації політичних контактів на найвищому рівні.

Володимир Зеленський побажав послам міцного здоров’я, успіхів на дипломатичній ниві та вагомих звершень у розвитку двосторонньої співпраці.