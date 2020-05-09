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Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику поліції Сергію Губанову

21 травня 2020 року - 23:01

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня.

«Ми втратили легендарного командира батальйону «Луганськ-1». Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!» – сказав Президент України.

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил у Новоайдарському районі Луганської області.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №193/2020

Про присвоєння С.Губанову звання Герой України
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