Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику поліції Сергію Губанову

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня.

«Ми втратили легендарного командира батальйону «Луганськ-1». Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!» – сказав Президент України.

Командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» полковник поліції Сергій Губанов загинув під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил у Новоайдарському районі Луганської області.