Володимир Зеленський привітав освітян із прийдешнім професійним святом і поспілкувався з учителями, викладачами, студентами та школярами

Напередодні Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами, а також відзначив освітян державними нагородами.

Зустріч відбулася в Маріупольському державному університеті, який у 2022 році релокували до Києва. Заклад продовжує працювати й приймати студентів.

«Мені дуже приємно бути тут. Подякувати вам від усіх українців, українок, усього нашого суспільства за ваш великий внесок у державність, незалежність і життя України. Дякую, що разом з усіма громадянами ви проходите такий важливий для України шлях і несете свої знання нашим поколінням», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував: під час війни особливо важливо, щоб повноцінно функціонувала держава, зокрема такий важливий напрям, як освіта, бо це невід’ємна складова якості життя.

Під час спілкування з молоддю та освітянами обговорили те, яких фахівців зараз найбільше потребує країна, необхідність популяризації природничих наук і технічних спеціальностей, а також повернення додому українців, які були змушені залишити свій дім через російську агресію.

Глава держави зазначив, що запит на професії в майбутньому буде дуже пов’язаний із відновленням країни від наслідків війни.

«Ми віримо в перемогу, віримо в мир. Війна закінчиться. Відновлення точно буде. І я вважаю, що економіка, архітектура, логістика – важливі напрями, які будуть точно в дефіциті. Я звернув би увагу також на реабілітацію та психологів. Їх бракуватиме через те, що буде великий запит», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що навіть під час війни Україна є передовою технологічною країною. Буде великий попит на експортно-імпортну співпрацю з нашою державою в оборонній і технологічній сферах. Крім того, очікуються великі інвестиції в ці галузі, які потребуватимуть фахівців із відповідною освітою.

Щодо повернення українців з-за кордону він наголосив: держава насамперед має гарантувати людям безпеку. Ключове – стовідсотковий захист українського неба від будь-яких можливих загроз. Це також сприятиме інвестуванню в нашу країну, що створюватиме робочі місця.

Президент відзначив працівників освіти орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю, а також присвоїв почесні звання «Заслужений вчитель України».

Крім того, Володимир Зеленський вручив переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам сертифікати на отримання премії Президента. Цього року українські школярі здобули 27 нагород: 4 золоті, 12 срібних та 11 бронзових медалей.