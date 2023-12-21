Володимир Зеленський привітав українських дипломатів із Днем працівників дипломатичної служби та окреслив зовнішньополітичні цілі на наступний рік

У День працівників дипломатичної служби України Президент Володимир Зеленський привітав українських дипломатів, працівників Міністерства закордонних справ із професійним святом та окреслив зовнішньополітичні цілі держави на наступний рік.

«Сьогодні, у день працівників і працівниць дипломатичної служби України, я від імені всіх наших людей, усього суспільства України дякую вам – усій українській дипломатичній спільноті – за роботу в інтересах держави Україна, в інтересах наших людей. Кожен знає свій результат. І всі, хто ефективний заради України. Усі, хто додає Україні сили щоденно. Усі, чиї ідеї спрацювали й чия енергія розкриває для України нові перспективи. Чи то в системі дипломатичної служби, чи то поза системою, але українські представники, наші представництва – я дякую всім вам!» – сказав Глава держави, звертаючись до українських дипломатів.

Президент зазначив, що цьогоріч у міжнародній сфері Україна досягла таких речей, які ще на початку року здавалися майже недосяжними, а головний політичний результат року – це початок переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі.

«Це було справді дуже непросто, мʼяко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу у Європі. Але ми змінили це», – зазначив Володимир Зеленський.

Головним оборонним результатом Президент назвав посилення ППО України, головним стратегічним результатом – роботу щодо імплементації Української формули миру, важливим інституційним результатом – зближення з НАТО на майданчику Ради Україна – НАТО, а також у створенні нової архітектури безпекових гарантій у межах вільнюської декларації «Групи семи».

Крім того, за словами Глави держави, географія української зовнішньої політики тепер охоплює всі континенти. Зокрема, відбувається розширення присутності України на Африканському континенті, а на традиційних напрямках співпраці досягнуто історично найбільш змістовних відносин.

«Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі – ще попереду», – переконаний він.

Президент також окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

«Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе», – наголосив Глава держави.

Крім того, має тривати активна співпраця із Євросоюзом, а саме – напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Володимир Зеленський наголосив і на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату «Рамштайн» та в інших форматах, які посилюють можливості наших воїнів та стійкість держави.

Так само постійно мають посилюватись і санкції щодо Росії за війну проти України, переконаний Президент. Також він відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.

«Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави в час війни.

Окремо Президент акцентував на розвитку оборонного виробництва.

«Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити», – наголосив він.

Володимир Зеленський відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми «Зерно з України», розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

За словами Президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей», – наголосив він.

Представники й представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо Української формули миру, зазначив Глава держави.

«І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди», – сказав Глава держави.

«Мільйони українців і українок тут, в Україні, захищаючи нашу державу, проявляють найкраще, що взагалі буває в людях, у людському характері, в людських серцях. Це честь – представляти у світі таких людей, такий народ, таку сміливість. І я прошу вас завжди пам’ятати про це», – додав Президент, звертаючись до українських дипломатів.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба від імені всієї дипломатичної служби подякував Главі держави за постійну підтримку та за щоразу вищу планку, яку вся дипломатична команда бере в інтересах України.

«Це те, що надихає, допомагає рухатися вперед і захищати нашу країну. Це слова – від усього колективу, від усієї дипломатичної служби і тут, і за кордоном. Дякуємо за теплі слова, за нові настанови, за нову планку, про яку ми всі почули», – сказав міністр.

«Це велика честь – представляти цей народ-герой і цю країну-легенду – Україну», – додав він.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, плідну дипломатичну діяльність і високий професіоналізм Глава держави вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня заступнику міністра закордонних справ України Миколі Точицькому, орден «За заслуги» ІІІ ступеня – віцепрем’єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній та орден княгині Ольги ІІІ ступеня – заступниці директора Департаменту МЗС Світлані Хачатурян.