Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом

У День залізничника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками Укрзалізниці, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

За словами Президента, в Укрзалізниці працює 185 тисяч людей, понад 10 тисяч із них у Силах безпеки й оборони захищають Україну на фронті.

Володимир Зеленський наголосив, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення всі українські залізничники допомагають і державі, і суспільству.

Він подякував усім працівникам і працівницям Укрзалізниці за їхню роботу та відзначив їх орденами «За заслуги» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Ваш рух – це рух, відповідно, усієї України, нашої оборони, нашої економіки, навіть нашого спілкування з усім світом: майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам, тому що прибувають українською залізницею. І ви об'єднуєте всі куточки України, даєте можливість українцям бачити своїх рідних, близьких попри все», – зазначив Глава держави.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинув 751 працівник Укрзалізниці. Президент закликав ушанувати пам’ять кожного та кожної з них хвилиною мовчання.

На згадку про загиблих залізничників сьогодні призначили Поїзд залізної памʼяті. Цей потяг нікуди не поїде, бо його ніхто не поведе, не огляне, не зустріне. Він – пам’ять про всіх залізничників: машиністів, колійників, оглядачів вагонів, провідників, які мали б зараз відправляти новий рейс, але їхнє життя забрала російська агресія.

Про символічне відправлення потяга оголосили на вокзалах Києва, Слов’янська, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра.

Володимир Зеленський також оглянув перший із нової партії вагонів, випущених цього року Крюківським вагонобудівним заводом, і дитячий вагон, модернізований у партнерстві з ЮНІСЕФ. Він спеціально облаштований для зручності, безпеки та розвитку маленьких пасажирів.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів, що загалом планують запустити 30 дитячих вагонів. Перші вісім курсуватимуть маршрутами з Харкова, Дніпра, Одеси та Києва.

Крім того, Президент ознайомився з роботою інтерактивної виставки із залізничного моделювання «Iron Lab: побудуй свою залізницю», яка складається з макета залізниці, частини якого були зібрані в різних регіонах України. На виставці Володимир Зеленський, зокрема, поспілкувався з дітьми – учасниками майстер-класів та отримав від них у подарунок квиток на проїзд дитячою залізницею.