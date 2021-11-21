Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу Глави держави.

На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.

«Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності», – розповів новопризначений заступник керівника Офісу Глави держави.

Довідка. Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» («економіка та підприємництво») та Київський економічний університет ім. Гетьмана («економічна теорія»).

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь». Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».