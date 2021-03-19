Володимир Зеленський призначив стипендії Президента видатним паралімпійцям і дефлімпійцям та їхнім тренерам

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 115/2021 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів».

Згідно з документом, стипендії Глави держави призначені вісьмом видатним спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та десятьом їхнім тренерам.

Зазначеним в указі спортсменам і тренерам, яким стипендія вже була призначена Президентом на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом.