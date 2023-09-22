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Володимир Зеленський про посилення далекобійних можливостей України: Настане момент – ми всі це побачимо

22 вересня 2023 року - 10:30

Володимир Зеленський про посилення далекобійних можливостей України: Настане момент – ми всі це побачимо

Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні.

Глава держави зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами.

«Вони отримали всі відповіді», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні  плани, а також необхідна Україні допомога.

«Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити», – зазначив Глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.

«Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо», – резюмував Президент.
 

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