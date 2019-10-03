Володимир Зеленський: Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО

Візит членів Північноатлантичної ради НАТО в Україну – це яскрава демонстрація солідарності з нашою державою, наголосив Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи засідання Комісії Україна – НАТО у Києві.

«Дякуємо за незмінну позицію союзників щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму. Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна є послідовним та дієвим партнером Альянсу, який і надалі робитиме внесок у безпеку на євроатлантичному просторі та за його межами.

За словами Президента, він високо цінує те, що торік на саміті у Брюсселі лідери країн Альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має бути членом НАТО.

«Зі свого боку ми розуміємо, що тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО й саме на цьому фокусуємо наші спільні зусилля», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна прагне поглибити співпрацю з НАТО для зміцнення обороноздатності, посилити стійкість країни до сучасних загроз та підвищити взаємодію зі структурами Альянсу.

«Ми вдячні, що Альянс продовжує надавати нам політичну та практичну допомогу, особливо у реформуванні сектору безпеки та оборони. Гарною основою для цього є комплексний пакет допомоги НАТО, ухвалений у 2016 році. Сподіваємося, що він буде доповнений, оновлений та розширений додатковими проектами й заходами», – наголосив він.

Крім того, за словами Глави держави, Україна розраховує на прискорення процесу досягнення українськими Збройними силами сумісності з силами НАТО.

«Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці», – зауважив Президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у посиленні взаємодії з НАТО з метою відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.

«Ми очікуємо на підтримку пропозиції України щодо практичних кроків з імплементації Чорноморського пакету НАТО, ухваленого у квітні цього року. Нам необхідно спільно посилювати спроможності ВМС України у цьому важливому для нас регіоні», – констатував Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський привітав НАТО з 70-ю річницею заснування.