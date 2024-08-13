Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Очільник МВС доповів про гуманітарні аспекти сприяння Силам оборони України та забезпечення безпеки у прикордонних громадах нашої країни, а також у відповідних районах Курської області.

Головнокомандувач ЗСУ доповів, що за необхідності на території Курської області будуть створені військові комендатури.

Ірина Верещук та Дмитро Лубінець поінформували про постачання гуманітарної допомоги в населені пункти Курської області, які перебувають під контролем України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна, реалізуючи право на самооборону та захищаючи життя людей у прикордонних громадах нашої країни, здійснює активні дії на російській території, але при цьому українські Сили оборони суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій та міжнародного гуманітарного права.